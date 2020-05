L'ancien international algérien Foued Kadir a prolongé son bail d'une saison avec le FC Martigues (National 2, 4e division), a annoncé le club français de football sur son site officiel. «Nous sommes heureux de vous annoncer que Foued Kadir, revenu au club en septembre 2018, prolonge sa collaboration en Sang et Or.

Un vrai plus que de toujours pouvoir compter, outre son expérience, également sur son apport technique à la baguette du jeu martégal», a écrit le club, 5e du championnat de National 2 (groupe D), dans un communiqué. Kadir est un «rouage essentiel de l'effectif de National 2 du FC Martigues», souligne la même source. Il est le troisième meilleur buteur de l'équipe cette saison avec trois réalisations. Notamment passé par Valenciennes, l'O Marseille, Rennes, Getafe ou encore le Betis Séville, Kadir a porté les couleurs de la sélection nationale à 25 reprises avec une participation à la Coupe du monde 2010