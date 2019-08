La commission de discipline de la CAF a pris des sanctions à l’endroit du Wydad Casablanca, de la RS Berkane et de l’Espérance de Tunis. Ladite commission s’est penchée également sur l’affaire Fouzi Lekjaâ. En effet, deux clubs marocains ont fait l’objet de cette sanction. Le Wydad Casablanca est contraint à payer 15 000 dollars pour l’utilisation des fumigènes par ses supporters. Cet acte s’est produit lors de la finale aller de la Ligue des Champions. Pour l’utilisation des fumigènes et de jets de projectiles par les supporters, la RS Berkane a écopé d’une amende de 22500 dollars. Par ailleurs, son défenseur Omar Namsaoui a été suspendu pour 4 matchs et devra payer une amende de 10 000 dollars. Le joueur de 30 ans est accusé d’avoir insulté l’arbitre de la finale aller de la coupe CAF Bamlak Tessema. Tout de même, l’Espérance de Tunis, le club tunisien doit verser 15 000 dollars pour des fumigènes utilisés. Accusé d’avoir agressé l’arbitre Bamlak Tessema, le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaâ a été blanchi. La raison évoquée est le manque de preuves probantes.