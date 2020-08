Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck) souffre d’une fracture du bassin et d’une contusion pulmonaire suite à son impressionnante chute lors du Tour de Lombardie, a annoncé son équipe. Le coureur de 20 ans, qui a basculé au-dessus d’un parapet, « sera indisponible jusqu’à nouvel ordre », a ajouté Deceuninck dans un communiqué. Cela compromet grandement sa fin de saison, notamment sa participation au Tour d’Italie (3-25 octobre), qui aurait dû être son premier Grand tour. Remco Evenepoel a été l’un des grands animateurs de la saison, en remportant avec une facilité déconcertante les quatre courses à étapes auxquelles il a participé, dont le Tour de Pologne la semaine dernière. Il était l’un des grands favoris du Tour de Lombardie et figurait dans le groupe de tête au moment de sa chute. À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, dans un virage en descente, le Belge a percuté le parapet d’un pont et a basculé dans le vide, terminant sa course plusieurs mètres en contrebas. Rapidement pris en charge par des médecins, il avait été conduit à l’hôpital Sant’Anna de Côme où il a effectué des examens.