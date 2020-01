Alors qu’il était attendu du côté du MC Alger, après avoir résilié son contrat avec le CA Bordj Bou Arréridj, l’entraîneur français, Franck Dumas, a finalement opté pour le voisin, le CR Belouizdad.

La signature du contrat s’est faite, lundi soir, au niveau de l’hôtel Hyatt Regency Alger Aéroport. Cela a précédé une cérémonie que l’actionnaire majoritaire du club belouizdadi, Madar-Holding, a organisée pour l’ensemble de l’équipe la veille de son déplacement en Tunisie pour un stage hivernal de 10 jours. « Je suis heureux d’avoir conclu avec le CRB.

Un club qui n’est pas à présenter, qui possède un riche effectif, en témoigne sa première place au classement du championnat, et derrière lequel on trouve une direction qui ne laisse rien au hasard, en mettant tous les moyens à sa disposition », a déclaré le successeur de Abdelkader Amrani. « Certes, j’avais été contacté par les dirigeants du MC Alger, que je tiens à saluer au passage et à leur présenter mes excuses du fait que les négociations ne sont pas allées jusqu’au bout, mais j’ai fini par opter pour le CRB. Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix », ajoute-t-il. S’agissant de ses objectifs avec le Chabab, Dumas sait pertinemment qu’il doit faire en sorte à ce que l’équipe ne sorte pas les mains vides à l’issue de cette saison :

« Je ne suis pas venu pour refaire le travail, mais pour continuer ce qu’a fait Amrani, que je respecte beaucoup, et en ajoutant ma touche personnelle. Je sais ce qu’on attend de moi, et je suis là pour répondre favorablement aux attentes. » A ses côtés, Dumas aura Slimani Rahou comme assistant, lui qui a déjà travaillé avec lui à la JSK et au CABBA. « Il est très important d’avoir un homme aussi compétent et de confiance à ses côtés. Slimani connaît bien son métier et nous sera d’un grand apport », explique encore Dumas. Qu’en est-il des autres membres du staff technique ?

Les deux assistants Amrouche et Bakhti, ainsi que l’entraîneur des gardiens de but, Benhaha, sont maintenus, eux qui étaient du voyage avec le groupe, hier, alors que la décision concernant le préparateur physique n’a pas été prise, et ce, malgré un accord avec Hcène Belhadj pour un retour.

Dumas et Rahou, eux aussi, n’étaient pas avec le groupe, hier. Ils se sont entendus avec leurs responsables à rallier la France pour régler des affaires personnelles avant de regagner la Tunisie, vendredi prochain.

Le coach a laissé à Amrouche et Bakhti le programme à appliquer avec le groupe avant son arrivée, à commencer par une séance de décrassage, hier, dès l’arrivée sur les lieux.