La FAF annonce avoir entamé des démarches auprès de la FIFA pour la création d’un département intégrité, où la protection de l’intégrité du football constitue l’un de ses objectifs centraux. Dans ce cadre, et avec l’ambition de promouvoir l’intégrité et la protection des matchs et des compétitions du football en Algérie, la FAF, avec l’étroite collaboration de la FIFA, organise une Session/briefing sur l’intégrité au profit des dirigeants de clubs, animée par François Braun, Integrity-manager de l’instance internationale. Pour cela, la FAF invite les présidents des clubs des Ligues 1 et 2, les présidents des Ligues, ainsi que les membres de la CFA et les arbitres internationaux à y assister aux sessions qui auront lieu mardi prochain au CTN de Sidi Moussa.