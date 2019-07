L’ancien international Malien, Fréderic Oumar Kanouté, s’est exprimé sur cet alléchant Mali-Côte d’Ivoire. Le Ballon d’or africain de 2007, estime que le Mali a les arguments pour pouvoir renverser cette équipe ivoirienne. « Nous faisons face à une grosse équipe ivoirienne. Mais je pense qu’il y’a vraiment un coup à jouer dans ces huitièmes de finale.

Même si je sais que ça ne va pas être un match aisé. Je pense que c’est le moment parfait de monter un peu en puissance, de ne pas jouer petit bras. On a les joueurs pour faire ça. Avec un tel arsenal offensif je pense qu’il n’y a aucune équipe contre laquelle on doit être intimidé. A partir de ce moment il n’y a que des finales qui se jouent. Donc contre la Côte d’Ivoire ça va être la première finale pour le Mali», dit-il.

A la question de savoir sur quoi ce Mali-Côte d’Ivoire va se jouer, l’ancien sociétaire de Tottenham se montre optimiste.

A ses dires, l’armada offensive malienne fera la différence. « Je pense qu’on a suffisamment d’argument pour pouvoir renverser la tendance. Des fois c’est vrai que pour ne pas s’en dormir il faut tomber sur un adversaire compliqué dès le début.

Ça permet de garder tout le monde en alerte.

De toutes les façons si on veut un jour devenir champion d’Afrique il va falloir se confronter aux meilleures équipes. Et je pense que la Côte d’Ivoire fait partie des meilleures équipes africaines aujourd’hui », a indiqué l’ancien attaquant vedette de Tottenham.