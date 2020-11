Terminus pour Fernando Gago. Lassé par les blessures récurrentes dont il a été victime ces dernières années, le milieu de terrain du Vélez Sarsfield a décidé de dire stop. En effet, l'ancien joueur du Real Madrid (2007-2012) a mis un terme à sa carrière à 34 ans. «Je veux vous dire que j'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. Après 15 ans de métier, je choisis cette voie en toute sérénité et satisfaction. Comme vous le savez tous, j'ai vécu des moments fantastiques et j'ai obtenu la carrière que je n'aurais même pas imaginée dans mes meilleurs rêves de garçon. J'ai aussi eu des moments difficiles, des blessures à répétition qui m'ont affecté ces dernières années, mais elles m'ont appris et ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant je suis sans problèmes physiques, j'ai rempli les objectifs que je me suis fixé et c'est pourquoi je décide de faire un pas de côté, ressentant le bonheur de quitter le football à ma façon, par ma décision, au bon moment», s'est justifié le finaliste du Mondial 2014 sur Instagram