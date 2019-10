Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Ernesto Valverde pourrait bien ne pas être prolongé. Il faut dire que les récents résultats du Barça ne plaident pas en sa faveur, mais c’est surtout le jeu produit par les Catalans qui inquiètent. Alors que le club blaugrana a habitué ses supporters à un jeu offensif et rythmé, le plan de Valverde est loin de faire l’unanimité. Et cela pourrait avoir des conséquences pour son avenir. Et à en croire Fernando Czyz, le FC Barcelone a déjà trouvé le successeur d’Ernesto Valverde. En effet, le journaliste de TNT Sports a lâché une petite bombe et révélant que Marcelo Gallardo est la priorité du Barça. L’entraîneur argentin aurait même déjà parlé avec la direction Catalane, mais il aurait répondu qu’il ne pouvait pas encore prendre une décision pour le moment puisqu’il est focalisé sur la lutte pour la Copa Libertadores avec River Plate. Régulièrement annoncé sur le départ, Marcelo Gallardo pourrait donc connaître sa première expérience en Europe par le FC Barcelone.