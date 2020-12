À l'approche du mercato d'hiver en janvier, le nouveau président de Lille, Olivier Létang, a rassuré les supporters concernant son projet pour le club nordiste. Mais de son côté, l'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, a tenu à rappeler une vérité en conférence de presse mardi.

«Concernant les joueurs, les mouvements, il n'y a eu aucune discussion avec le président Olivier Létang. On joue tous les trois jours. Honnêtement, il n'y a eu aucune discussion. Je serai très heureux de conserver cet effectif-là en janvier. Mais je me plierai aux réalités économiques du mercato et aux impératifs du club. (...) En France, il faut vendre des joueurs. Si un club offre 80 millions d'euros pour un de nos joueurs, je vous le garantis, il partira», a insisté le coach du LOSC.