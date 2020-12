Au moment de revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (0-1) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur parisienThomas Tuchel a déploré «le faible niveau» de cette rencontre. En effet, mécontent après la défaite contre l'Olympique Lyonnais (0-1) ce dimanche en Ligue 1, Thomas Tuchel n'a pas non plus apprécié la manière. L'entraîneur du Paris Saint-Germain estime que ses joueurs n'ont pas été au niveau espéré.«Je suis très déçu, et pas seulement du résultat, a lâché l'Allemand au micro de la chaîne Téléfoot. Je suis aussi déçu du niveau du match. J'ai vu un match au niveau très bas. Bien sûr, nous sommes aussi concernés. On a manqué de tout ce qu'il faut pour avoir une performance sérieuse, pour avoir ce qui est nécessaire pour gagner en L1. C'était un grand pas en arrière mais aujourd'hui c'est clair, on n'était pas prêt à jouer un match de haut niveau.»Plus tard dans l'entretien, le technicien a souligné la fatigue mentale de ses hommes à cause de l'enchaînement des matchs.Et sans surprise, le coach lyonnais Rudi Garcia n'a pas apprécié cette analyse.«Si effectivement quand Paris ne peut pas développer d'action, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n'est pas un bon match, alors ce n'était pas un bon match... Ça veut dire surtout qu'on a bien défendu, on a annihilé leurs forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois. (...) On est très satisfait d'avoir gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe française mais aussi l'une des meilleures équipes européennes», a savouré Garcia devant les médias.