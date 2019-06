Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, vient de prouver qu’il est bel et bien un très bon lecteur de jeu. Or, pour toute stratégie de jeu, il faut que les joueurs sachent ben l’appliquer pour sortir vainqueurs d’un match de football. Or, c’est ce qu’ont bien fait les joueurs, et lui n’a pas tari d’éloges sur eux à l’issue de la partie remportée face au Sénégal. Belmadi confirme son travail tactique en indiquant : «Pour gagner, il fallait être très bien préparés à tous les niveaux. On s’est préparé depuis un mois. On avait affaire à une très grosse équipe du Sénégal avec beaucoup de qualités. » Belmadi n’a pas omis d’indiquer également qu’« il n’y aura pas beaucoup d’équipes qui battront le Sénégal ». « Cela ne veut pas dire que toutes les choses sont réglées.

Il reste beaucoup de matchs et l’on avancera étape par étape », dit-il. Pour expliquer cette courte, mais ô combien précise, victoire contre les Lions de la Téranga, Belmadi a indiqué en conférence de presse : «Les joueurs ont appliqué les consignes à la lettre, il faut être au point tactiquement pour gagner et ne laisser aucun espace, sinon ça se paye très cher. Les joueurs ont beaucoup d’envie, de détermination et d’enthousiasme et c’est tout à leur honneur. » Très pragmatique, le driver des Verts s’est déjà projeté sur le prochain match face à la Tanzanie, qui a raté son second rendez-vous consécutif face au Kenya (2-3) après avoir concédé une défaite face au Sénégal (0-2) lors du premier match. Partant du principe de ne sous-estimer aucun adversaire Belmadi déclare :

« Il nous reste sept matchs pour aller jusqu’au bout du rêve. Maintenant, il faut bien récupérer et préparer le match de la Tanzanie. » A la question de savoir s’il compte faire tourner son effectif après avoir assuré la qualification aux 8es de finale Belmadi répond sans hésiter que « tout le monde peut être impliqué ». « Il est clair qu’à un certain moment, l’aspect de la récupération dans la perspective du match d’après (8es de finale, NDLR) est très important, mais je vise la victoire face à la Tanzanie.

On a 23 internationaux avec des qualités différentes. Il y aura des calculs à faire. On a déjà supervisé cette équipe tanzanienne et on va également l’étudier. Le match s’annonce difficile, mais je vise la victoire », a bien précisé le conférencier. Belmadi affirme qu’il n’a pas de préférence quant à l’adversaire qu’il rencontrera en 8es de finale : « Toutes les équipes se valent.

On n’a pas à choisir notre adversaire. On a tous constaté que les soi-disant petites équipes ou celles au moindre palmarès rendent la vie très difficile aux autres.

On l’a vu lors des premiers matchs avec l’Egypte, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie. Nous allons aborder nos matchs les uns après les autres, et j’espère qu’on restera sur cette dynamique le plus longtemps possible. » Pour conclure, le sélectionneur des Verts a bien expliqué son secret de réussite en indiquant : «Le plus important est de bien étudier l’adversaire comme on l’a fait avec le Kenya et le Sénégal. Il ne faut jamais prendre les choses à la légère.

Il faut garder les pieds sur terre », voilà ce qui mérite d’être clair.