L'ESS, grâce à un but de son jeune attaquant Amoura (81e), a repris la première place au classement avec 13 points. Le président de l'ES Sétif, Kamel Lafi, a refusé de s'enflammer après la victoire de son équipe à domicile face au Paradou AC (1-0), synonyme de position de leader, à l'occasion de la 6e journée du championnat de Ligue 1. «C'est une victoire certes importante qui nous permet de préserver notre longue série d'invincibilité (entamée le 30 novembre 2019, Ndlr), mais nous devons garder les pieds sur terre et ne pas nous enflammer. Le plus dur reste à faire», a indiqué le patron de l'Entente à la page officielle Facebook du club. L'ESS, grâce à un but de son jeune attaquant Amoura (81e), a repris la première place au classement avec 13 points, soit deux longueurs d'avance sur la JS Saoura et la surprenante formation de l'AS Aïn M'lila, qui comptent 11 points chacune. «Le match était difficile face à une accrocheuse équipe du PAC. Nous sommes en train de travailler en gérant match par match. Le staff technique est en place pour permettre aux joueurs de rester concentrés sur leur objectif», a-t-il ajouté. Lafi est revenu sur le match aller du 2e tour préliminaire de Ligue des champions qui devait se jouer mercredi dernier à N'Djamena face aux Tchadiens de Renaissance FC, avant d'être annulé en raison d'un conflit entre la Fédération locale de football et son ministère des Sports. «Dans ce cas de figure, la qualification est à nous. J'ai eu vent que la Confédération africaine (CAF) va trancher en notre faveur, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons encore rien reçu d'officiel», a souligné Kamel Lafi. De son côté, l'entraîneur tunisien de l'ESS, Nabil Kouki, a estimé que son équipe a livré face au PAC «le match le plus difficile depuis le début de saison», tout en saluant «la réaction des joueurs qui n'ont pas baissé les bras jusqu'au coup de sifflet final». Avant le derby des Hauts-Plateaux en déplacement face au CABB Arréridj prévu le 9 janvier dans le cadre de la 7e journée de championnat, les coéquipiers du capitaine Akram Djahnit seront en appel le vendredi le 1er janvier à Alger pour croiser le fer avec le NA Hussein Dey, en mise à jour du calendrier de la compétition.