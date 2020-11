L'Equipe nationale algérienne de football retrouvera, ce soir à partir de 20h, le chemin de la compétition officielle, en recevant le Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021, repoussé à 2022 au Cameroun. Les protégés de coach Djamel Belmadi sont appelés à confirmer leur statut de champions d'Afrique. D'ailleurs, le driver des Verts a indiqué dans un entretien accordé lundi soir à l'émission Football Show sur beIN Sports que «les joueurs ont envie d'aller battre le record des Egyptiens». Avec un total de 20 matchs sans défaite, les Algériens auront l'occasion de se maintenir sur leur lancée. Seulement voilà, Belmadi a eu quelques soucis avec des joueurs qu'il a convoqués pour ce match. Déjà qu'il était contraint de faire appel à Hocine Benyada pour remplacer Youcef Atal, contaminé par le Covid-19, alors que Ayoub Abdellaoui est venu en renfort après le forfait de Mohamed Farès, lequel n'a pu avoir l'autorisation nécessaire pour quitter l'Italie, à cause des restrictions sanitaires imposées par les responsables locaux. Aux dernières nouvelles, Djamel Benlamri a contracté une blessure à la cheville et par précaution, il a convoqué Abdelkader Bedrane, tout en suivant l'évolution de la blessure du joueur lyonnais. Ceci dit, le sélectionneur des Verts a bien évidemment pris toutes ses précautions en préparant des doublures à chaque poste. Ainsi et pour ce premier match contre les Zimbabwéens, avant de les rencontrer de nouveau le 16 du mois en cours à Harare, Belmadi ne devrait pas effectuer beaucoup de changements dans son «onze» de départ. Au poste de gardien de but, on devrait retrouver Raïs M'bolhi, alors qu'en défense, il composera avec, Mandi, Halaimia, Bensebaïni (?) et Tahrat pour conserver la stabilité. Quant au milieu du terrain, en l'absence de Guedioura, suspendu pour avoir écopé d'un carton rouge lors du dernier match amical contre le Mexique

(2-2) au mois d'octobre dernier, Belmadi devrait certainement aligner Bennacer, Feghouli et Ounas. En attaque, on devrait retrouver les habitués, Brahimi, Mahrez et Bounedjah qui est le plus indiqué sinon, ce serait Delort. Reste, donc, à Belmadi de savoir quels joueurs sont les plus en forme pour les aligner dans ce match qu'il ne faut en aucun cas perdre. Car du côté des Zimbabwéens et en dépit des absents que compte le sélectionneur des Warriors, les joueurs veulent réaliser un bon résultat face aux champions d'Afrique en titre sur leur propre terrain.

En effet, après le gardien de but Mkuruva Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), le défenseur Jirira Tendai (Detroit City, Etats-Unis) et le milieu de terrain Ncube Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud), le milieu offensif du Stade de Reims (Ligue1 française) Marshall Munetsi est le quatrième joueur à déclarer forfait pour ce match contre l'Algérie. Les deux premiers nommés n'ont pas pu effectuer le déplacement en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus (Covid-19), alors que les deux derniers sont blessés. Munetsi s'est blessé lors du match nul décroché par son club dimanche en déplacement face au RC Lens (4-4), dans le cadre de la 10e journée de cham-pionnat.

En revanche, le coach des Warriors peut bien compter sur l'attaquant-vedette Tino Kadewere, auteur d'un doublé, dimanche dernier, avec l'Olympique Lyon dans le derby face à l'AS Saint-Etienne (2-1), et le milieu de terrain d'Aston Villa (Premier League anglaise) Nakamba Marvelous. D'ailleurs, le coach de la sélection zimbabwéenne, le Croate, Zdravko Logarušiæ, se déclare trés optimiste pour ce match contre les Verts: «Mon équipe a beaucoup progressé et maintenant, nous sommes capables de réussir de bons résultats.

Le Zimbabwe doit rester positif. Nous aspirons au moins à remporter les matchs chez nous et à bien négocier les rencon-tres à l'extérieur dans notre poule pour rester collés à cette première place, car nous espérons nous qualifier à la prochaine coupe d'Afrique des nations.»