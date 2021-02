Après que la problématique des primes de 3 matchs de championnat a été réglée par la direction de l'ES Sétif, l'équipe drivée par le Tunisien Nabil El Kouki a entamé la préparation de la seconde manche des 16es de finale «bis» de la coupe de la CAF, face aux Ghanéens de l'Ashanti Kotoko, aujourd'hui à 18h au stade du 8-Mai 1945. Le 14 février dernier, l'ES Sétif a réalisé une excellente opération en allant battre son homologue (2-1) à Accra. C'est pourtant le club ghanéen qui a ouvert le score à la 68e minute par Kwame Opoku, avant que les Sétifiens ne renversent la situation, d'abord par Mohamed Amoura (73e) puis par Ahmed Kendouci (80e). À noter, au passage que le gardien de but de l'ESS a réussi à stopper un penalty à la 85e minute. Pour le match d'aujourd'hui, les Sétifiens sont décidés à confirmer leur victoire du match aller en s'imposant, une fois de plus, mais cette fois-ci à Sétif. Or, le coach El Kouki, très pragmatique, ne cesse d'avertir ses joueurs pour ne pas sous-estimer cette équipe ghanéenne, qui se présentera à Sétif pour renversder la vapeur. El Kouki a bien pris ses précautions en mettant en garde ses joueurs: «Attention, on n'est pas encore qualifié. Il reste encore un autre match où tout peut arriver. On doit bien préparer cette seconde manche.» Le coach de l'Entente a ajouté: «C'est vrai que nous avons réussi une importante performance et qui nous met dans le bon couloir pour aller chercher la qualification à la phase de poules. Cependant, j'estime qu'on doit rester vigilant et sur nos gardes car les Ghanéens ne vont pas lâcher et viendront jouer le coup à fond. Ils n'ont rien à perdre maintenant.». La préparation de l'équipe sétifienne a été quelque peu perturbée par la décision d'une grève des entraînements, lundi dernier, par les joueurs qui ont réclamé la régularisation de leur situation financière. Cela se passe au moment où la direction du club dirigée par le président du conseil d'administration, Abdelhakim Serrar, enregistre un déficit de pas moins de 46,5 milliards de centimes. Les joueurs réclament les primes des trois matchs de championnat, ainsi que le règlement de leurs salaires de 5 mois, dont le montant s'élève à 17,5 milliards de centimes. Avec le paiement des primes des matchs du championnat, les joueurs sont revenus à de meilleurs sentiments et sont, donc, décidés ce soir à offrir une qualification aux supporters, avides de retrouver leur équipe sur les cimes du football continental. Pour préparer ce match, le coach El Kouki a programmé toutes les séances d'entraînement à l'heure du match, soit à 18h. L'équipe adverse devait arriver hier, puisque les responsables de ce club n'ont pas dévoilé le plan de vol de leur délégation, jusqu'à ce que nous mettions sous presse. Pour ce match, la CAF a désigné un trio arbitral tunisien sous la conduite de Haythem Guirat. Ledit directeur de jeu sera assisté de ses compatriotes Mohamed Bakir et Amine Barkallah, le quatrième arbitre étant Mohamed Yousri Bouali (Tunisie). Le Libyen Gamal Salem Embaia sera le commissaire du match et l'Algérien Rachid Boukhalfa officier Covid-19. À noter que les supporters de l'ES Sétif ont bien voulu assister au match comme ce fut le cas pour les supporters de l'Asante au match aller, pour soutenir leur équipe et retrouver les gradins après une longue absence due à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Mais aux dernières nouvelles, la direction de l'ESS a affirmé dans un communiqué que le match se jouera désormais à huis clos. La même source indique que cette décision a été prise par les hautes autorités du pays, seules habilitées à donner son accord pour la présence ou non des fans à l'occasion de cette manche retour décisive.