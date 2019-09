Aujourd’hui, trois matchs-couperets sont au programme, alors que ceux des représentants algériens en compétitions africaines sont renvoyés à une date ultérieure. L’attraction sera sans nul doute le derby de l’Est, qu’abritera le stade Chahid-Halmaoui de Constantine entre le Chabab local et le CA Bordj Bou Arréridj. Un match entre deux équipes aux débuts diamétralement opposés, les Constantinois peinent terriblement avec un seul point engrangé en trois journées, faisant que l’entraîneur Denis Lavagne se trouve sur la sellette. A l’opposé, les Bordjis carburent à plein régime, eux qui occupent la première place (avant le match du MCO, hier, NDLR) avec 7 points au compteur. Cela fait que l’enjeu est si grand aujourd’hui que l’on devrait s’attendre, probablement, à des débats chauds dans la ville de l’antique Cirta. Pas loin de Constantine, plus précisément à Sétif, l’Entente locale, pratiquement dans la même situation du CSC, tentera d’enregistrer sa première victoire et relancer réellement sa saison. Mais la mission ne sera pas une sinécure face au nouveau promu, le NC Magra. Ce dernier reçoit, depuis le début de la saison, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, étant donné que le sien n’est pas encore homologué. Confrontés à des problèmes internes depuis la fin de l’exercice précédent, les Sétifiens n’ont réalisé qu’une maigre moisson jusque-là, obligeant le coach Kheïreddine Madoui à faire toute une gymnastique pour essayer de redresser la barre. Face au NCM, cela ne risque pas d’être de tout repos. A Bel Abbès, l’USMBA, une autre équipe dans le ventre mou du classement général, est à la recherche de son premier point de la saison, après trois défaites en autant de rencontres. En face, aujourd’hui, une autre équipe en plein doute et sous pression, le NA Husssein Dey en l’occurrence. Deux antagonistes qui n’ont d’yeux que sur la victoire, et un débat tactique féroce est à prévoir entre Abdelkader Iaïche, qui vient de prendre les commandes techniques du club de la Mekerra, et Arezki Remmane, l’entraîneur Hussein-déen dont il s’agit du dernier sursis. Les matchs CR Belouizdad- US Biskra, MC Alger- USM Alger, JS Saoura - Paradou AC et ASO Chlef- JS Kabylie sont à programmer, en raison de l’engagement de la JSK et l’USMA en Champions League, et du CRB ainsi que le PAC en coupe de la CAF.

Programme

Aujourd’hui

USM Bel Abbès- NA Hussein-Dey (17h45)

CS Constantine- CABB Arréridj (17h45)

ES Sétif- NC Magra (19h)

A programmer

CR Belouizdad- US Biskra

MC Alger- USM Alger

JS Saoura- Paradou AC

ASO Chlef- JS Kabylie