Arrivé en tant que simple pari après une saison minée par les blessures aux San Antonio Spurs, Kawhi Leonard a surpris son monde en affichant un niveau qu’il n’avait plus tutoyé depuis 2014. Chez les Toronto Raptors, The Claw a réussi là où DeMar DeRozan avait échoué à de multiples reprises avant lui. Et après avoir offert un titre de champion à la franchise canadienne, Leonard s’est engagé avec les Los Angeles Clippers. Un retour au bercail que Marc Gasol, son coéquipier chez les Raptors comprend tout à fait. « Vous ne pouvez pas reprocher au gars de vouloir rentrer à la maison. Si vous me dites que je peux aller à Barcelone et gagner un montant ridicule et jouer dans la NBA … Je comprends complètement et je respecte ça et je lui souhaite le meilleur », a confié Marc Gasol au New York Times pour Marc Stein dans des propos rapportés par Parlons-Basket.