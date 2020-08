Richard Gasquet a repris le chemin de la compétition. Le Biterrois a participé à l’Ultimate Tennis Showdown, exhibition organisée dans le sud de la France par l’entraîneur de Serena Williams Patrick Mouratoglou. Mais les tournois placés sous l’égide de l’ATP n’ont toujours pas repris en raison de la crise sanitaire et de la difficulté des joueurs à voyager. L’incertitude règne, notamment quant à la tenue de l’US Open prévu le 31 août prochain et qui devrait se dérouler à huis clos. Ces derniers jours, les organisateurs ont indiqué que le Grand Chelem devrait avoir lieu et que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité aux joueurs. Interrogé sur sa participation à l’US Open, Richard Gasquet a indiqué qu’il se rendra aux Etats-Unis :

« Oui j’irai. Quand il y a des tournois, j’y vais. Dans l’avion ça peut être dangereux, O.K., mais je pense que je prends beaucoup moins de risques dans la bulle à New York que dans le sud de la France en août ? Tu vas au resto, à la plage, ce n’est pas mieux. Il n’y a pas de quoi être traumatisé à aller là-bas, dans une bulle, enfermé à l’hôtel. Ce sera l’endroit le plus sûr de la

Terre » a déclaré le joueur français dans un entretien à L’Equipe.