Naples a officialisé la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur, en remplacement de Carlo Ancelotti. Le technicien italien de 41 ans a confié ses premières impressions et rendu hommage à son prédécesseur. « Carlo Ancelotti est un père pour moi. Il a toujours été proche de moi durant toutes ces années et m’a aidé dans toutes les situations. Il a tout gagné, je dois encore prouver. » L’ancien coach de l’AC Milan évoque ses ambitions. « L’objectif, c’est de récupérer des points et de gagner des places pour aller en Ligue des Champions. Il faut bien travailler, récupérer des points et sortir de ce moment délicat. Cette équipe a le potentiel pour finir dans le Top 4. J’ai trouvé une équipe consciente de la situation difficile, qui veut bien faire. » Gennaro Gattuso effectuera ses débuts sur le banc du Napoli lors de la réception de Parme, ce soir, à l’occasion de la 16e journée de Serie A.