Le feuilleton de Gaya Merbah est désormais terminé. Le gardien du NAHD s’est engagé avec le CRB pour les deux prochaines saisons. Le club belouizdadi s’est engagé à payer la somme de 2 milliards de centimes à son voisin nahdiste pour récupérer la lettre de libération du portier en question. Une arrivée qui soulage au plus haut point les Rouge et Blanc, au vu des échéances quoi attendent l’équipe la saison prochaine en championnat, en coupe d’Algérie et en coupe de la CAF.