Scénario palpitant à Alexandrie où les Super Eagles ont trouvé les ressources morales pour éliminer les Lions indomptables (3-2). « On ne voulait pas perdre aujourd’hui (samedi, NDLR), surtout après le match de Madagascar. On voulait contrôler le match mais on a surtout bien joué en seconde période », a déclaré Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria. Les joueurs de Gernot Rohr domptent les Lions, champions d’Afrique en titre, et prennent leur revanche sur les trois finales de CAN perdues face aux Camerounais (1984, 1988 et 2000). « Ma jeune équipe se bat toujours et n’abandonne jamais », a apprécié le technicien allemand. Au tour suivant, le Nigeria affrontera l’Afrique du Sud.