La double confrontation entre les sélections algérienne et ghanéenne de football des U23, comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie, aura lieu les

6 et 10 septembre prochain. Le match aller est prévu le vendredi 6 septembre au stade d’Accra tandis que la manche retour aura lieu mardi 10 septembre à Sétif . Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase finale de la CAN, qui se déroulera en Egypte, du 8 au 22 novembre 2019, avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des jeux Olympiques de Tokyo-2020.