Régulièrement convoqué en Equipe nationale avant l’arrivée de Djamel Belmadi, Rachid Ghezzal n’a plus été appelé chez les Fennecs depuis le 16 octobre 2018 et le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019 contre le Bénin. Désormais joueur de la Fiorentina, l’ancien Lyonnais nourrit l’envie de retrouver les Verts et l’a dit dans un entretien accordé au site FirenzeViola. « Pour moi, l’équipe nationale est un objectif et une source de fierté quand je suis sélectionné. Pour l’instant, ils ne m’ont pas appelé parce que je n’ai pas beaucoup joué, c’est normal », a-t-il reconnu. « Mon objectif est de retrouver mon niveau, de jouer en Série A et de retrouver l’équipe nationale », a ajouté Rachid Ghezzal, qui est par ailleurs revenu sur les conditions de jeu en Afrique. « Jouer en Afrique est très difficile. Souvent, il n’y a pas de bonnes conditions mais cela vous forge mentalement et physiquement, cela vous rend plus fort. » Ghezzal et la Viola ont affronté le Hellas Veron, hier, à l’occasion de la 13ème journée de Série A.