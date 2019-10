Pour sa troisième apparition sous les couleurs de Vitória Setubal, et sa première titularisation, l’attaquant algérien, Nabil Ghilas, s’est offert un triplé, cotribuant, ainsi, à l’éclatante victoire des siens (5-0) face à Grupo Desportivo Águias do Mordal, au troisième tour de la coupe du Portugal.

Accosté en fin de match, l’ancien joueur du FC Porto dira : « Je suis heureux d’avoir inscrit un triplé durant ce match. L’équipe adverse a ouvert le jeu et on a marqué ce qu’on pouvait. » Et d’ajouter : « Maintenant il faut reprendre les entraînements dès lundi (hier, NDLR) pour préparer la prochaine rencontre du championnat face à Maritimo. » L’attaquant de 29 ans lance de plus belle sa saison.