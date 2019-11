Les deux arbitres internationaux algériens Mustapha Ghorbal et Mokrane Gourari (assistant) ont été retenus par la Fédération internationale de football (FIFA) en vue de la Coupe du monde des clubs, prévue du 11 au 22 décembre à Doha, a annoncé la FAF sur son site officiel. Le sifflet algérien retrouve ainsi une compétition organisée sous l’égide de la FIFA, une année après la suspension infligée, puis levée, à l’arbitre Mehdi Abid-Charef, qui devait officier au Mondial des clubs 2018 disputé aux Emirats arabes unis, au même titre que l’arbitre-assistant Abdelhak Etchiali. Rappelons que l’arbitre algérien Lahlou Benbraham a été retenu par la commission des arb-itres de la Confédération africaine de football pour officier lors de la coupe d’Afrique des nations (CAN) des U23, prévue du 8 au 22 novembre en Egypte. « La FAF félicite les trois arbitres internationaux et leur souhaite pleine réussite dans leur noble mission de représenter dignement le corps arbitral algérien dans les deux compétitions », conclut l’instance fédérale.