Entre blessures et banc de touche, c’est le quotidien de Faouzi Ghoulam sur les 3 dernières saisons. Depuis sa rupture aux ligaments en 2017, face à Manchester City, l’international algérien n’est plus revenu à son meilleur niveau et a d’ailleurs perdu sa place de titulaire à Naples. Cette saison, le calvaire est beaucoup plus accru. Ghoulam enchaîne les aller et retour entre infirmerie et pelouses. Ce qui l’arrête dans sa progression et de jour en jour, il perd confiance. De retour d’une nouvelle blessure, l’arrière gauche algérien recommence par toucher le ballon. Selon les médias transalpins, le joueur de 28 ans fait des exercices individuels pour retrouver son niveau d’antan. Tout ceci dans le but de reprendre sa place de titulaire sur le côté gauche de la défense napolitaine. Pour cela, il aurait recalé 3 clubs lors du mercato hivernal. Depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, Faouzi Ghoulam n’a pas été utilisé. Et selon la presse italienne, il ne rentrerait pas dans les plans de l’ancien joueur du Milan AC. Prochain objectif, s’inscrire dans la durée afin de montrer toutes ses qualités à son entraîneur pour enfin reprendre le chemin des pelouses.