Le défenseur algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, s’est exprimé au sujet de son choix de faire l’impasse sur la CAN avec les Verts dans une déclaration rapportée par tuttomercatoweb. « Bonne question. Je suis très religieux, seul Dieu le sait ! Je fais de mon mieux, j’ai abandonné la coupe d’Afrique pour revenir au meilleur. J’espère qu’une bonne saison nous attend», a-t-il dit. L’international algérien a confirmé donc que sa non-participation à la CAN avec la sélection nationale était une décision mûrement réfléchie et qu’il souhaite revenir à son meilleur niveau cette saison dans le championnat italien.