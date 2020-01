Faouzi Ghoulam à l’OM, Faouzi Ghoulam à l’Inter, Faouzi Ghoulam qui reste à Naples, le cas de l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne provoque de nombreuses rumeurs en Italie, mais à l’ouverture du mercato d’hiver il semble, désormais, acquis que le défenseur algérien du Napoli ne viendra pas à Marseille. Même si la piste semblait bouillante lorsque la Repubblica a lancé lundi dernier l’hypothèse d’un prêt imminent du joueur au club phocéen, du côté de La Provence on met un terme brutal à cette possibilité de voir le défenseur de 28 ans rejoindre la Ligue 1. Car pour le média proche de l’Olympique de Marseille, cette venue de Faouzi Ghoulam au mercato de janvier n’a jamais été envisagée par André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, l’entraîneur de l’OM estimant que le recrutement d’un latéral gauche n’était plus aussi impératif depuis que Jordan Amavi a montré qu’il pouvait tenir ce poste avec les qualités qu’il faut.

Le dossier Ghoulam se referme donc dès les premières heures du marché hivernal des transferts, même si en Italie on cite toujours le club phocéen comme un point de chute possible pour celui qui doit convaincre Gennaro Gattuso qu’il mérite de rester à Naples.