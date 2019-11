Si le flanc droit de la défense phocéenne tout est bien fourni avec la présence de Sarr et Sakai, tout comme la charnière centrale, même si le jeune Perrin doit faire la maille derrière Caleta-Car, Kamara et Alvaro, le couloir gauche est, lui, dépeuplé. Alors que Jordan Amavi est toujours aussi fantomatique, aucun concurrent ne pointe le bout de son nez derrière. Il faut dire que depuis le départ de Patrice Evra, en novembre 2017, l’OM n’a pas réussi à recruter un défenseur gauche.

Un couac qu’Andoni Zubizarreta va probablement essayer de faire oublier lors du mercato hivernal. Avec Faouzi Ghoulam en ligne de mire ? Nabil Djellit l’espère en tout cas. « Naples prêt à céder Ghoulam... Une occasion en or pour l’OM qui doit essayer de négocier un prêt dès cet hiver avec la possibilité de relancer le latéral gauche algérien en manque de temps de jeu… », a lâché le journaliste sur Twitter. Parti de France et plus précisément de Saint-Etienne en 2014, l’international algérien est actuellement en grande difficulté à Naples.

Auteur de six matchs depuis le début de la saison, le joueur de 28 ans pourrait donc aller voir ailleurs en janvier prochain.

Reste à savoir si l’OM aura les finances pour s’attaquer à ce dossier, surtout que l’Atletico Madrid est pour l’instant le principal courtisan de Ghoulam.

En effet, le quotidien sportif Mundo Deportivo a rapporté que l’Atlético Madrid fait partie des prétendants sérieux pour janvier.

En quête d’un latéral susceptible de concurrencer Renan Lodi, les Colchoneros pourraient se pencher sur le cas de l’international algérien. Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2022, l’ancien Stéphanois ne devrait pas être retenu en cas d’offre satisfaisante.

Ghoulam, qui n’a pas rejoué avec l’Equipe nationale algérienne depuis un bon moment, pourrait faire son come-back très prochainement, surtout qu’en prévision des deux matchs de ce mois en éliminatoires de la CAN-2019, le flanc gauche de la défense algérienne sera amoindri, puisque plusieurs joueurs souffrent de blessure, à l’image de Chetti, Bensebaini et Farès.