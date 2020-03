De retour de blessure, Faouzi Ghoulam a réussi à retrouver le groupe de Naples et travaille aux entraînements pour avoir la confiance de son coach Gennaro Gattuso. Selon Il Mattino, le latéral gauche est en train de réaliser de bonnes choses aux entraînements et le staff technique de Naples a noté des progrès dans le niveau de l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Le même média rapporte qu’une discussion a eu lieu entre l’entraîneur Gattuso et Ghoulam pour expliquer à ce dernier qu’il aura des chances pour jouer lors des prochains matchs. Pour rappel, le joueur est de nouveau convoqué pour les matchs depuis 15 jours après trois mois et demi d’absence. Il est resté sur le banc lors des trois dernières rencontres du club et était même pressenti pour jouer contre le Torino.