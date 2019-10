Auteur de deux buts avec l’équipe de France contre l’Islande (1-0) et la Turquie (1-1), Olivier Giroud (33 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) rentre à Chelsea « regonflé à bloc » après ce rassemblement avec sa sélection. L’attaquant français est déterminé à prouver à son entraîneur Frank Lampard qu’il mérite une place de titulaire, lui qui passe son temps sur le banc cette saison. Toutefois, le champion du monde n’écarte pas un départ en janvier si la situation ne s’améliore pas. « Je vais me battre pour ma place à Chelsea, le coach le sait et on fera les comptes en janvier. Est-ce que j’ai envie de partir? Pas forcément, mais il y a des choses qui feront que je pourrais prendre une décision. Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai à Chelsea », a confié Giroud dans des propos relayés par Eurosport. «Ma priorité, c’est de rester à Chelsea. Mais si on m’oblige à faire un choix, je le ferais comme quand je suis parti d’Arsenal », a conclu l’ancien Gunner.