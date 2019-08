L’entraîneur du FC Nantes, pensionnaire de Ligue 1 française, Christian Gourcuff, n’a pas tari d’éloges sur la nouvelle recrue algérienne, Mehdi Abeid, un joueur qu’il a qualifié de « très mature et expérimenté dont le club breton avait besoin ».

L’Algérien a débuté sa saison en tant que titulaire face à l’O Marseille (0-0). Titularisé à l’occasion de la 2e journée du championnat français face aux Marseillais, samedi au stade de la Beaujoire, Mehdi Abeid figure bien dans les plans de Christian Gourcuff. « Abeid est une très bonne recrue pour le FC Nantes. Il a tout pour s’imposer comme un élément influent du jeu nantais. Je connais ses qualités humaines et celles du footballeur », a déclaré le coach breton à Ouest-France, assurant qu’il s’agit d’une « très bonne » » recrue pour le club nantais. Pour sa première apparition sous le maillot jaune et vert, samedi face à Marseille (0-0), Mehdi Abeid a démontré tout ce qu’il pouvait apporter au FC Nantes, à la récupération comme dans l’orientation du jeu. Il a cédé sa place à la 67ème.

L’Algérien, qui a connu Christian Gourcuff en sélection, vit une intégration accélérée chez les Canaris qu’il a rejoints après la CAN 2019 en Égypte. A 27 ans, l’ancien joueur de Dijon entend également devenir un joueur important en sélection algérienne avec le probable départ à la retraite d’Adlène Guedioura (bientôt 34 ans) et qui vient d’officialiser dimanche son transfert au Qatar.