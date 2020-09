La première saison d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, n'a pas été extraordinaire. L'ancienne star de l'Atletico Madrid a longtemps subi les conséquences de sa «Décision», d'un an avant. Mais le principal sujet a, bien sûr, été sa cohabitation avec Lionel Messi sur le terrain. D'ailleurs, lorsque Messi a annoncé vouloir quitter le Barça, on pensait que l'heure de la rédemption était enfin arrivée pour Griezmann. Mais il semble que le Français et le sextuple Ballon d'or doivent encore vivre ensemble... Lionel Messi n'est pas le seul qui aurait pu claquer la porte... puisque cela aurait également été le cas pour Antoine Griezmann! D'après les informations de RAC1, l'entourage de Griezmann aurait approché Manchester City cet été, se renseignant concernant un supposé intérêt. Le club mancunien n'aurait cependant pas poussé les négociations très loin. Le média catalan précise toutefois que cela serait arrivé avant que Lionel Messi ne fasse parvenir son fameux burofax au Barça, annonçant son départ.