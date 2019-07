Un feuilleton qui aura duré de nombreux mois. Voire même un an si l’on remonte au tout début de l’histoire. Alors qu’il était annoncé au FC Barcelone la saison dernière, Antoine Griezmann avait finalement rassuré les supporters de l’Atlético de Madrid en juin 2018 en expliquant qu’il restait, le tout à travers la fameuse vidéo de « La Decision ». Mais dans cet exercice 2018-2019, très long pour l’international français avec 48 matchs joués toutes compétitions confondues (21 buts, 10 passes décisives), le natif de Mâcon n’a rien gagné avec les siens, sortant en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et terminant à la 2e place en Liga. De quoi remettre en cause son avenir ? Alors que la saison n’était pas encore terminée, Antoine Griezmann a alors vu avec ses dirigeants et a négocié un départ lors de ce mercato estival. Du coup, le Barça est revenu à la charge et a finalement recruté le Français ce vendredi après que la clause libératoire de 120 millions d’euros ait été payée par l’avocat du joueur dans la matinée au siège de la Liga. Le nouvel attaquant catalan, qui a paraphé un contrat de cinq ans, était donc attendu pour ses premiers mots. Et celui-ci s’est exprimé à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Barça. « Quand j’étais petit, mon père m’a appris que les trains ne passent pas qu’une seule fois. Désormais, il est temps de relever le défi d’une nouvelle destination. Nos chemins se croisent enfin. Je défendrai les couleurs du Barça avec toute ma détermination et mon engagement. C’est notre moment. C’est notre chemin », a déclaré Antoine Griezmann dans ce petit teaser. Des déclarations qui font donc référence aux événements de l’été dernier et son faux départ en Catalogne.

Il ne reste donc plus qu’à faire ses preuves sur le terrain, mais avant cela, le champion du Monde devrait en dire un peu plus sur sa nouvelle aventure dimanche lors de sa présentation officielle.