Arrivé cet été à Barcelone, Antoine Griezmann connaît des débuts très difficiles, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Toutefois, le Français n’est pas plus inquiet que cela, sachant que cela s’améliorera avec le temps.

« Lorsque j’ai le ballon, je manque de confiance pour faire une passe, pour tirer au but, mais cela va venir avec le temps», expliquait dernièrement Griezmann. Toutefois, en interne, le Barça serait beaucoup plus préoccupé que l’attaquant d’Ernesto Valverde. Le cas Antoine Griezmann commencerait à inquiéter sérieusement le FC Barcelone. C’est en tout cas l’information dévoilée par José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito. Selon lui, le Français serait au cœur des inquiétudes en interne, et pas seulement pour ses problèmes d’intégration. En effet, le jeu de Griezmann serait également au cœur du dossier. En effet, le Barça estimerait que le Français n’est pas intégré au sujet du club catalan et est extrêmement irrégulier. La préoccupation serait ainsi sérieuse, comme cela a été pour Ousmane Dembélé, mais à un degré plus important puisque Griezmann est plus âgé et connaît surtout très bien la Liga.