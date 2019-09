Le résultat est sans appel. A la question «Quelle est votre recrue préférée ?», les supporters barcelonais interrogés par Sport n’ont laissé aucune place au doute. Frenkie de Jong, dont l’arrivée avait été actée dès cet hiver, a en effet eu droit à un véritable plébiscite avec pas moins de 78% de suffrages. Loin derrière, Antoine Griezmann doit se contenter de seulement 18% des voix. Les premiers pas, timides, du Champion du monde tricolore, expliquent sans doute en partie ce camouflet, même si l’international néerlandais n’a pas été beaucoup plus transcendent. Surtout, s’il a finalement été épargné par le public catalan pour sa première au Camp Nou face au Betis (5-2), lors de la deuxième journée, d’ailleurs conclue par un doublé du Mâconnais, il paie sans doute là son passif avec les Blaugrana. Attendu pour rejoindre le Barça l’été dernier, il avait finalement décidé de rempiler à l’Atlético, n’hésitant pas, qui plus est, à mettre en scène ce revirement. Une volte-face vécue comme un affront par les Barcelonais. Antoine Griezmann n’est pas le seul à ne pas trouver grâce auprès des fans catalans. Il en est de même de Philippe Coutinho, dont le départ pour le Bayern Munich n’est pas regretté par grand monde. A 64%, les supporters barcelonais considèrent en effet que son prêt chez les champions d’Allemagne est la meilleure opération de l’été, dans le sens des départs. Sans surprise, Nasser Al-Khelaïfi est par ailleurs jugé comme le premier responsable de la non-venue de Neymar, à 74%. Mais Josep Maria Bartomeu n’est pas non plus exempt de tout reproche, 72% des supporters estimant que le dossier a été mal géré par le président catalan.