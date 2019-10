C’est un secret de Polichinelle: les relations entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ne sont pas au beau fixe. «Ce n’est pas quelqu’un (Lionel Messi) qui parle beaucoup et moi non plus, donc la communication est difficile entre nous. Il a été blessé plusieurs fois et c’est compliqué d’établir une bonne connexion sur le terrain ou à l’entraînement». Le Français a avoué cette semaine que la mayonnaise avait du mal à prendre avec «La Pulga», notamment en raison du caractère réservé de l’Argentin, mais aussi de sa blessure qui l’a écarté du reste du groupe. Et si «Grizi» multiplie les gestes et les paroles chaleureuses envers la star blaugrana, la complicité entre les deux hommes sur le rectangle vert, comme en dehors, demeure quasi inexistante. Un manque de connexion qui a une nouvelle fois sauté aux yeux durant le succès du Barça contre l’Inter Milan (2-1) en Ligue des champions, mercredi dernier. Pourtant, pour l’Argentin, «il n’y a aucun problème. Notre relation grandit petit à petit. Tout le monde s’entend bien dans le vestiaire». Pas de tension donc entre les deux joueurs, mais un vrai problème de communication toutefois. Un contexte plutôt froid confirmé par Jordi Cardoner, le vice-président du FC Barcelone : «Griezmann n’a aucun problème avec Messi. Il y a une période d’adaptation. Messi a un concept d’amitié très fermé. Griezmann transmet une grande honnêteté et finira par s’entendre avec Messi», a ainsi confié le dirigeant catalan sur les ondes de Catalunya Radio. Il va donc falloir encore quelques matés de l’amitié pour tisser des liens... Par ailleurs, revenu au FC Barcelone cet été en tant qu’entraîneur des U19, l’ancien gardien des Blaugrana, Victor Valdés, n’est déjà plus en odeur de sainteté... Vendredi soir, le club catalan a en effet annoncé la mise à l’écart du technicien jusqu’à nouvel ordre !

«Victor Valdés, entraîneur de la Juvenil A, ne voyagera pas demain (samedi) avec l’équipe pour le match de championnat contre le Gimnàstic Tarragone au Camp Municipal de la Pobla de Mafumet. La semaine prochaine, le secrétaire technique du centre de formation du FC Barcelone le rencontrera pour analyser son avenir à ce poste», a indiqué le Barça.