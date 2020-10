En difficulté sur le plan économique, le FC Barcelone a décidé de prolonger plusieurs joueurs afin d'ajuster les salaires sur une période plus longue. Si Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Frenkie de Jong ont déjà rempilé, ce ne sera pas le cas d'Antoine Griezmann. En effet, Mundo Deportivo nous apprend que l'attaquant français, à la peine depuis son arrivée, à l'été 2019, ne veut pas faire de fleur à ses dirigeants. Le Champion du monde tricolore n'est d'ailleurs pas le seul à s'opposer à ce plan des décideurs blaugrana puisque Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Lionel Messi sont également sur cette position.