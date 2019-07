«L’Atletico Madrid estime que le montant déposé (120 millions d’euros) est insuffisant pour respecter sa clause de résiliation, car il est évident que l’engagement du joueur et du FC Barcelone a été négocié avant que la clause ne soit réduite de 200 à 120 millions d’euros.

(…) L’Atletico Madrid estime que le contrat a pris fin avant la fin de la saison dernière en raison d’événements, d’actes et de démonstrations perpétrés par le joueur. C’est pourquoi il a déjà entamé les procédures qu’il a considérées appropriées pour la défense de ses droits et intérêts », a accusé l’Atletico. Le club madrilène reproche au Barça et à Antoine Griezmann d’avoir négocié le transfert de ce dernier avant le 1er juillet, date à laquelle sa clause libératoire était de 200 millions d’euros. En conséquence de quoi il réclame 80 millions de plus que les 120 versés par les Blaugrana. Sachant que l’hypothèse de son transfert à Barcelone est sur la table depuis plus d’un an, il est probable en effet que le joueur et son nouvel employeur aient effectivement entamé les discussions avant le 1er juillet. Mais pour l’agent de l’international français, Sevan Karian, la démarche de l’Atletico est déplorable. « Antoine est évidemment très déçu par l’attitude de l’Atletico Madrid et de ses dirigeants, qui font preuve d’une mauvaise foi assez hallucinante dans ce dossier et communiquent publiquement tout l’inverse de ce qu’ils lui ont dit en privé !», a-t-il plaidé dans les colonnes de L’Equipe. « Qu’ils prennent leurs dispositions, nous en ferons de même s’il le faut. Mais, pour l’instant, il n’y a qu’une seule chose qui compte, c’est le nouveau chapitre de sa carrière qu’il est en train d’ouvrir et qu’il a bien l’intention de célébrer ce week-end en découvrant sa nouvelle maison », a-t-il ajouté.