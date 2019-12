Antoine Griezmann a vécu une nouvelle soirée compliquée, dimanche. Le Français a été pris à partir par les supporters de son ancien club, l’Atlético de Madrid, qu’il a quitté en mauvais termes l’été dernier pour rejoindre le club catalan. Sa plaque autour du stade a été dégradée, son nom a été conspué par tout le stade. Il a aussi reçu des peluches en forme de rats pour lui reprocher sa traitrise. Tout au long de la rencontre, « Grizi », pas forcément transcendant, a pu se rendre compte de la trace marquée. Il a été tant aimé et sait désormais combien il est détesté. Un traitement de faveur dont il se doutait, selon Luis Suarez, son coéquipier.

« Griezmann était conscient de ce qu’il allait trouver, a confié l’attaquant uruguayen, à l’issue de la rencontre. Il a eu une grand parcours avec l’Atlético et tous les anciens joueurs peuvent vivre une situation comme celle-ci. Mais il est aussi heureux de la victoire. » Plutôt terne dans le jeu, comme tout le monde, l’attaquant des Bleus a vu son équipe sauvée par ter Stegen en première mi-temps avant que Lionel Messi ne réussisse sa spéciale en toute fin de match sur une remise de Luis Suarez. Une victoire minimaliste qui permet à Barcelone de rejoindre le Real en tête de la Liga, à 10 jours du clasico. « Je l’ai trouvé très bien, a déclaré Ernesto Valverde, entraîneur du club catalan après la rencontre. C’était un match compliqué pour lui d’un point de vue émotionnel. Mais, moi, je l’ai trouvé bien, il s’est battu, a travaillé, il a eu une occasion claire mais il n’a pas contrôlé la balle. Il a lutté pour dépasser l’ambiance hostile, et c’est très bien. »

Liverpool : Un intérêt également sur Depay ?

Auteur de belles performances avec l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, l’attaquant Memphis Depay (25 ans, 10 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a été récemment annoncé dans le viseur de Tottenham. Et selon les informations du tabloïd britannique The Daily Mirror, l’international néerlandais plaît également à Liverpool ! Bien évidemment, l’OL ne laissera pas partir son nouveau capitaine en cours de saison et un transfert cet hiver semble donc impossible. Cependant, pour l’été prochain, Depay risque de faire l’objet de plusieurs offensives en continuant sur cette voie. à noter que Manchester United, l’ancienne formation du Batave, dispose d’une clause de rachat fixée à 35 millions d’euros.

Bayern Munich : Rummenigge prêt à continuer avec Flick

Surpris en championnat ce week-end par Leverkusen (1-2), le Bayern Munich ne remet pas en cause le travail de son nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick, qui remplace Niko Kovac depuis son départ. Mais la question reste de savoir jusqu’à quand l’ancien adjoint de Joachim Löw restera en charge de l’équipe première. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge n’est pas contre l’idée de garder son coach sur le long terme. « Je pense qu’il est important qu’avec lui et en lui, nous ayons trouvé un entraîneur qui convient bien à l’équipe. Nous avons convenu de continuer jusqu’à l’hiver, puis de nous asseoir avec lui après le dernier match, d’en discuter avec lui et peut-être d’aller plus loin » a-t-il expliqué dans le cadre de l’initiative FC Bayern Campus numérique.

Juventus : Sarri n’accable pas Buffon

Après le match nul concédé contre Sassuolo (2-2) dimanche en Serie A, le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon (41 ans, 5 matchs en Serie A cette saison) est pointé du doigt pour son erreur sur le deuxième but encaissé. Interrogé sur cette action, l’entraîneur Maurizio Sarri n’a pas accablé son dernier rempart. « On se focalise sur son accident, mais tout part des précédentes erreurs, a répondu le coach italien en conférence de presse. L’enchaînement d’erreurs est assez évident. » En effet, les deux passes de Juan Cuadrado et de Matthijs de Ligt avaient déjà mis les Bianconeri en difficulté.

Fiorentina : Année terminée pour Ribéry

La Fiorentina s’est inclinée face à Lecce (0-1) dans le cadre de la 14e journée de Serie A. Comme si la défaite n’était pas suffisante, la Viola a vu Franck Ribery sortir sur blessure pendant la rencontre. Le Français a dû céder sa place après avoir subi un violent tacle de la part de Panagiótis Tachtsídis. Et le club italien vient de communiquer sur la blessure de l’ancien joueur du Bayern Munich. « Au cours de la matinée d’aujourd’hui, le joueur a été soumis à des tests à la suite du traumatisme provoqué par la contorsion qui s’est produite au cours de la première moitié du match hier. Les tests effectués ont montré une lésion du premier / deuxième degré du ligament collatéral médial de la cheville droite. Le footballeur a déjà commencé le protocole thérapeutique et ses conditions seront réévaluées dans les prochains jours » a expliqué le communiqué officiel du club. Le Français ne rejouera pas avant 2020, c’est une certitude.

Chelsea : Lampard sort les muscles pour Willian

A 31 ans bien comptés, Willian s’en irait libre de Chelsea au terme de la saison. Un cas de figure dont le club de Premier League ne voudrait pas entendre parler. Autrement dit, les responsables de la formation londonienne seraient disposés à offrir une prolongation au milieu de terrain brésilien. Mais les deux parties ne sont pas d’accord sur la durée de la prolongation. Chelsea propose une année supplémentaire tandis que Willian souhaite une prolongation plus longue.

Un désaccord qui pourrait faire les affaires du Barça, qu’on sait à l’affût pour signer gratuitement Willian. D’ailleurs, le Barça est un courtisan de longue date du Brésilien. Mais pour le Barça, c’est pas encore le moment de crier victoire. Selon Evening Standard, Frank Lampard a décidé de s’immiscer dans le dossier. Et pour l’entraîneur des Blues, il est hors de question de laisser filer Willian. Mieux, Frank Lampard souhaite que la question de l’avenir de son joueur soit réglée avant l’ouverture du mercato hivernal.