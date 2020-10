Peu en vue au FC Barcelone et encore critiqué par les médias suite à sa prestation contre Getafe (défaite 1-0), ce samedi, Antoine Griezmann (29 ans) voit ses chances de réussir au Barça diminuer. Si Ronald Koeman apprécierait fortement l'international tricolore, son manque de rendement pourrait tout de même le pousser vers la sortie et deux cadors européens seraient déjà prêts à le relancer. En effet, le média italien Calciomercato explique que la Juventus Turin et l'Inter Milan, notamment lorgneraient l'ancien joueur de l'Atletico Madrid. Un prêt avec option d'achat serait même à l'étude déjà. L'international tricolore (82 sélections, 32 buts) qui intéresse aussi le PSG est sous contrat avec les Blaugranas jusqu'en 2024 et a pour le moment inscrit 12 buts en 52 rencontres toutes compétitions confondues avec le club catalan.