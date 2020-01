Ali Grine (CREPSM) et Riham Sennani (PC Alger) ont remporté la 47e édition du challenge « Ahmed Klouch », quatrième étape du Challenge national de cross-country, disputé ce samedi à Chlef. Victorieux à Bordj Bou Arréridj, lors de la deuxième étape, le duo Grine-Sennani a récidivé à Chlef. Sociétaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPSM), Grine a été le plus rapide sur le parcours de ‘’Chekka’’. Il a devancé Ramdhan Ouarghi du GS Pétroliers et Kheireddine Bourouina du CREPSM. Tout comme Grine, Sennani a été la première à franchir la ligne d’arrivée devant la Marocaine Hanane Bouaked et Malika Benderbal du PC Alger. A noter que cette 4e sortie de la saison dans le challenge national a été marquée par la participation de quelque

1100 athlètes (toutes catégories) issues de 85 équipes représentant 23 wilayas.