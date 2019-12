Le PSG pourra-t-il parvenir à conserver Kylian Mbappé à l’issue du mercato estival 2020 ? Si le Barça, Manchester City, Liverpool, Chelsea et la Juventus Turin sont également à l’affût sur ce dossier, le Real Madrid serait tout simplement déterminé à tout mettre en oeuvre afin d’arracher l’international français au PSG. Luis Garcia, journaliste pour OK Diario, annonce déjà la couleur pour l’été prochain et assure que le club madrilène va s’abattre sur le champion de France dans toutes ses composantes pour parvenir à ses fins. « Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid », a déclaré l’Espagnol avant d’expliquer que Florentino Pérez entendait mobiliser toutes les ressources de son écurie pour tenter de réussir ce coup XXL. « Pas seulement au niveau sportif, mais aussi d’un point de vue financier, marketing, et stratégique. Ce serait la signature idéale pour faire un bond en avant. Les Merengue feront tout pour essayer de rendre viable et possible ce transfert du Français au Real », confie Luis Garcia. Poursuivant, il révèle que les dirigeants merengues travaillent à tous les niveaux sur tous les scénarios possibles afin de rendre cette opération possible.