Le MC Alger a déçu ses fans en se faisant battre à domicile par le Raja Casablanca (1-2), dans la soirée de samedi dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre des quarts de finale aller de la coupe arabe des clubs de football, hypothéquant sérieusement ses chances pour la qualification au dernier carré. En effet, les joueurs algérois ont débuté la partie en faisant bien plaisir à leurs supporters, en ouvrant la marque avant la demi-heure du jeu. Alors qu’on jouait la 28’,, Samy Frioui reprend de la tête un centre de Lamara après un corner de Harrag. L’arbitre Emirati, Adel El-Nakbi a recouru à l’assistance vidéo plus connue sous l’abréviation de la VAR, pour valider ce premier but du match. Il faut aussi reconnaître que les joueurs de l’équipe marocaine ont bien maîtrisé le jeu et heureusement pour les Vert et Rouge, la défense bien organisée autour du duo Merouani et Lamara, a bien tenu devant les rushs des redoutables attaquants du Raja. Ardjoun et ses coéquipiers pressent les Mouloudéens dans leur camp dans la perspective de niveler la marque, en vain. Les joueurs du coach Mekhazni ont bien tenu en respect ces joueurs expérimentés du Raja pour rejoindre les vestiaires avec le léger avantage d’un but à zéro. De retour des vestiaires, les joueurs du coach Sellami reprennent le jeu en main et multiplient les actions dans la perspective d’égaliser. Et c’est ce qui s’est finalement réalisé suite à un penalty. Une fois de plus, l’arbitre de la rencontre a dû se faire assister par le VAR pour valider ce penalty pour le Raja, suite à une main de Lamara dans la surface. Et là, l’erreur « professionnelle » de Harrag lui vaut un carton rouge, synonyme d’expulsion suite à son accrochage avec un joueur marocain. Et c’est ainsi qu’El Moutouali transforme le penalty en but à l’heure du jeu. Ce fut le véritable tournant du match pour les Vert et Rouge qui ne se retrouvent plus sur le plan aussi bien physique que moral. Les joueurs du Raja saisissent l’occasion pour multiplier les rushs par El Moutouali et El Ouertani, entre autres. Cette domination des joueurs du coach Sellami a permis à Malangui de corser l’addition, en battant le gardien de but Châal qui ne fait que suivre la balle des yeux au fond des filets (83’). Les joueurs du Raja obtiennent ainsi une victoire bien méritée devant la très mauvaise seconde mi-temps des joueurs du Mouloudia, qui compromettent sérieusement leurs chances pour la qualification en demi-finale. à l’issue de la partie, le coach intérim du MCA, après le limogeage de Casoni, Mekhazni en l’occurrence, a estimé que « l’expérience des joueurs du Raja a été déterminante ». « Nous avons commis trop d’erreurs qui ont profité à l’équipe adverse », a indiqué Mekhazni. Quant au match retour, le coach des Vert et Rouge fait remarquer que « comme le Raja est venu gagner ici, nous avons les moyens de revenir avec un bon résultat de Casa ». De son côté, le coach marocain, Jamal Sellami, a déclaré : « Nous ne sommes pas encore qualifiés.

Gagner 2-1 est un excellent résultat, nous avons profité de l’expulsion de Harrag qui reste un très bon joueur, mais nous n’avons pas encore arraché la qualification. » Reste, donc, à attendre le match retour décisif prévu le 9 février au complexe Mohammed V de Casablanca pour voir si les Vert et Rouge réussiront le défi de renverser la vapeur.