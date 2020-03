Double tenant du trophée, le GS Pétroliers aura fort à faire pour défendre son titre. Les Pétroliers donneront la réplique au NRBB Arréridj, intraitable cette saison, dans une finale avant la lettre. Le champion sortant n’a perdu aucun match et fera office de favori pour cette explication. De son côté, le GSP tentera de profiter de l’avantage du terrain pour infliger au NRBBA son premier revers, mais plus important que cela, évincer l’un des plus sérieux prétendants au sacre final. Une chose est sûre, le vainqueur de ce « big » match s’ouvrira un véritable boulevard vers la finale de Dame Coupe. En ce qui concerne les autres rencontres, l’ES Tadjenanet donnera la réplique au NC Béjaïa dans une autre affiche entre formations de l’élite. Pour leurs parts, les deux derniers rescapés de la Division Excellence, le CRB Chlef et le PO Chlef, en l’occurrence, joueront à domicile et tenteront de créer la surprise respectivement face au WA Tlemcen et à l’ES Sétif.