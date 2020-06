L'international algérien Ismaïl Bennacer, sociétaire du Milan AC, fait l'objet d'un intérêt prononcé de l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, qui l'aurait même appelé afin d'en savoir plus, selon RMC Sport. Le champion d'Afrique 2019 dispose, dans son contrat le liant à l'AC Milan, d'une clause libératoire à 50M€. Les Citizens pourraient préparer une offre dans les plus brefs délais, et doubler ainsi le PSG qui courtise l'Algérien depuis plusieurs mois avant même sa signature au Milan AC. Mais pour l'instant, l'intérêt ne s'est pas concrétisé, croit savoir la même source. Le milieu de terrain algérien, 22 ans, qui explose au Milan AC cette saison, veut des garanties sur son temps de jeu et privilégiera le projet sportif, selon les informations de RMC Sport.