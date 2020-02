Un seul homme pouvait faire tomber le Real Madrid de Zinedine Zidane en 8es de finale de la Ligue des Champions. Cet homme, c’est évidemment Pep Guardiola. En effet, le Catalan restera comme l’un des plus grands tacticiens de l’Histoire du football qui est parvenu à s’imposer à six reprises au Santiago Bernabeu. Une « sixième victoire » face au Real Madrid qui ébahit la presse européenne. En effet, le journal ibérique Sport explique que Pep Guardiola a une nouvelle fois remporté « la bataille tactique » face à son homologue madrilène, Zinedine Zidane, triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions. Le Catalan a été l’un des grands artisans de la victoire de Manchester City mercredi face au Real Madrid (2-1). Et pour vaincre le géant madrilène, Guardiola a procédé à des choix forts. Il a opté pour un 4-4-2 inédit. Le coach de Manchester City avait choisi de se passer des services de Sergio Aguero et Raheem Sterling. Les deux titulaires habituels du club ont été laissés sur le banc de touche au profit de Gabriel Jesus et un Kevin De Bruyne utilisé de « manière surprenante ». Des choix tactiques payants. Car c’est bien Gabriel Jesus qui a égalisé avant que le meneur de jeu belge donne la victoire aux Cityzens sur penalty. Pour le Corriere Dello Sport, le constat est donc sans appel, « Pep Guardiola a donné une leçon à Zidane ». L’Espagnol a décidément la bonne recette pour vaincre la Maison-Blanche. The Times explique par ailleurs que cette victoire à Madrid est « un soulagement pour Pep », qui joue peut-être son avenir face au Real. Mais rien n’est encore acquis pour le club britannique, il reste la seconde manche. Car comme l’a expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse, le Real Madrid compte tout donner pour renverser la situation à Manchester City le 17 mars prochain. Mais les Merengues auront fort à faire face aux hommes de Pep Guardiola, déterminés à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.





FC Barcelone

Neymar réclamerait 6,5 millions d'euros

Longtemps annoncé de retour au FC Barcelone, Neymar aurait décidé d'attaquer de nouveau le club catalan. Selon les informations du journal El Mundo, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain réclamerait 6,5 millions d'euros à son ancien employeur. Cette somme est liée à son transfert du FC Santos au Barça lors du mercato d'été 2013, pour 88,20 millions d'euros. Le FC Barcelone avait établi un montage financier sur des contrats fictifs ayant provoqué un changement du taux d'imposition du salaire de Neymar. C'est la troisième fois que le footballeur parisien attaque le FC Barcelone.

PSG

Leonardo veut réduire le salaire de Thiago Silva

Leonardo n'envisage pas de prolonger Thiago Silva (35 ans) à son niveau actuel de rémunération. Selon les renseignements obtenus par UOL Esporte, le directeur sportif du PSG met une condition à la prolongation de son compatriote : réduire le montant de son salaire. Il estime visiblement que le défenseur n'aligne plus des prestations en adéquation avec les 18 millions d'euros bruts annuels qu'il perçoit. Le joueur attendrait pour sa part une... hausse de son salaire. Recruté en 2012, Thiago Silva a joué 310 matchs sous la tunique parisienne.



Naples

Le PSG fixé pour Koulibaly

Afin de prendre la succession de Thiago Silva, en fin de contrat en juin prochain, le Paris Saint-Germain apprécie particulièrement le profil du défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly. Et ces derniers jours, les rumeurs se sont intensifiées avec l’achat de la part du Sénégalais d’un duplex dans la capitale française. Hier, le quotidien italien le Corriere dello Sport assure que les Napolitains n’accepteront pas un départ de l’ancien Messin pour moins de 100 millions d’euros ! Malgré les intérêts de Manchester United, du Real Madrid et donc du PSG, Naples se sait en position de force sur ce dossier avec le contrat en cours de Koulibaly jusqu’en juin 2023. Un montant très important qui pourrait bien évidemment refroidir les ardeurs du Champion de France en titre, qui dispose d’autres priorités avec, notamment la volonté de prolonger Kylian Mbappé.

Manchester United

Solskjær s’enflamme pour Ighalo

Manchester United s’est nettement imposé, jeudi soir, face au Club Bruges en marge des 16es de finale retour de Ligue Europa (5-0). Une rencontre à sens unique au cours de laquelle s’est distinguée Odion Ighalo, la nouvelle recrue hivernale des Reds Devils. Le Nigérian s’est offert son premier but sous les couleurs mancuniennes. Une performance que n’a pas manqué de relever son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær : « Odion a fait ce qu’il sait faire. C’est un bon point d’appui sur lequel nous pouvons jouer. Il a été proche de marquer à plusieurs reprises ce soir. C’est un joueur qui sent le but. » Tenu en échec au match aller, Manchester United a su imposer sa griffe sur cette rencontre, tuant en une mi-temps tout suspense. Bruno Fernandes sur pénalty, Scott McTominay, Fred par deux fois et Odion Ighalo donc, permettent aux Reds Devils de rallier les huitièmes de finale.



Real Madrid

Le club veut faireappel pour Ramosa

Le carton rouge reçu par Sergio Ramos dans les ultimes minutes (86e) du 8e de finale aller de LdC qui opposait son équipe du Real à Man City (1-2) a très certainement contribué à la défaite des Merengue. Mais le défenseur central madrilène reste une pièce maîtresse du système mis en place par Zinedine Zidane. Pour cette raison, et pour pouvoir compter sur son joueur lors du match retour prévu le 17 mars prochain, le Real compte faire appel. C’est du moins ce que croit savoir la Cadena SER qui indique que le club de la capitale espagnole veut tout faire pour pouvoir disputer son 8e de finale retour avec son expérimenté défenseur. Pour Sergio Ramos, cette expulsion était la quatrième de sa carrière en Ligue des champions. Il rejoint a ce triste palmarès des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids.



Arsenal

Aubameyangne digère pas

A l’occasion des 16es de finale de la Ligue Europa, Arsenal a été éliminé par l’Olympiakos (1-0, 1-2) jeudi. Malgré un superbe but durant la prolongation, l’attaquant des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang a raté une énorme occasion dans les dernières secondes et n’a pas réussi à digérer cet échec. « Je ne sais même pas (comment il a pu rater, NDLR), je me sens très très mal. Mais ça peut arriver. Je ne sais pas comment j’ai raté cette occasion. J’étais fatigué, j’avais des crampes, mais je devais marquer ce but. Nous n’avons pas réussi à mettre assez de rythme. C’était difficile parce qu’ils ont joué en profondeur, c’était difficile de trouver des solutions à l’approche du but. C’était très dur de trouver des espaces. Nous allons essayer de progresser en championnat et de gagner autant de matchs que possible », a lancé l’ancien Stéphanois face à la presse.