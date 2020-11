Pep Guardiola a assuré ce samedi qu'il ne retournerait jamais comme entraîneur à Barcelone, son club de coeur où il a joué et qu'il a entraîné, alors qu'un candidat à la présidence du club catalan a fait de son retour un argument de campagne. «Je l'ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu'une fois», a-t-il balayé après la victoire de son équipe (1-0) sur la pelouse du Sheffield United pour la 7e journée de Premier League. «Il y a des gens incroyables qui peuvent occuper le poste, comme en ce moment, par exemple, Ronald Koeman est un excellent entraîneur. C'est fini», a-t-il ajouté. Joueur (1990-2001) puis entraîneur du Barça (2008-2012), Guardiola est toujours abonné au Barça. «J'y retournerai à ma place (dans les tribunes) pour voir un match», a-t-il promis. «Maintenant il va y avoir des élections à Barcelone. Espérons qu'ils pourront choisir le bon conseil d'administration pour maintenir ce club incroyable de Barcelone au plus haut niveau», a-t-il conclu. Mardi, le président Josep Maria Bartomeu, en conflit notamment avec la star Lionel Messi, avait annoncé sa démission de son poste, 5 mois avant la date prévue pour les élections. Jeudi dernier, Victor Font, l'un des candidats à la présidence, avait estimé qu'il fallait «faire revenir au club» Pep Guardiola, mais aussi Xavi, Iniesta ou Carles Puyol, au micro de Sky Sports News. Guardiola vient d'entamer sa 5e saison avec Manchester City, la plus longue période où il est resté en poste comme entraîneur. Il est pour le moment dans sa dernière année de contrat et son bilan, brillant sur le plan national, est entaché par ses ratés à répétition en Ligue des champions, que ce soit avec le Bayern ou avec City. Vendredi dernier, avant le match à Sheffield, il avait réitéré sa volonté, maintes fois exprimée, de prolonger avec City. «Je suis incroyablement heureux ici. Je suis ravi d'être à Manchester et j'espère que je ferai du bon travail cette saison pour rester plus longtemps.»