Manchester City et Pep Guardiola ont créé la sensation vendredi en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions devant le Real Madrid (2-1, 2-1), devenant la première équipe à faire chuter le coach Zinedine Zidane en C1. Les Mancuniens seront opposés à l'Olympique Lyonnais, tombeur de la Juventus, en quart de finale le 15 août à Lisbonne. Evidemment, l'histoire retiendra les deux énormes erreurs de Raphaël Varane qui a semblé perdu sans Sergio Ramos, suspendu, à ses côtés, qui ont offert les deux buts aux Mancuniens. Sur cette double confrontation, c'est bel et bien une victoire tactique du maître Pep Guardiola. «On ne peut pas être contents, on perd un match, une qualification (mais) on perd deux matchs contre un bon adversaire, il faut l'accepter», a simplement commenté, philosophe, Zidane qui avait toujours emmené le Real au titre lors de son premier passage sur le banc, de 2016 à 2018. Comme à l'aller, Guardiola avait opté en début de match pour un coup tactique en exilant son véritable avant-centre, Gabriel Jesus, sur l'aile gauche, pour laisser l'axe à un «faux-neuf», Phil Foden, alors que Raheem Sterling a démarré à droite. Un système fait pour aspirer les défenseurs centraux madrilènes - si forts dans les duels quand l'adversaire est face à eux-, hors de position pour ouvrir des espaces pour les courses croisées des ailiers ou les montées de milieux. Un système qui a aussi mis rapidement Madrid sous un pressing insoutenable extrêmement pénalisant pour sa construction depuis l'arrière. «On essaye toujours de presser l'équipe adverse (pour profiter de ses erreurs). Quand on va à Anfield (contre Liverpool) on essaye de le faire, dans tous les stades. Parfois ça marche, parfois non», a expliqué Pep au micro de BT Sport. City aura vraiment besoin de progresser défensivement s'il veut soulever le trophée, comme l'avait affirmé le Catalan en conférence de presse avant le match. City se rendra néanmoins à Lisbonne pour le Final 8, avec un quart de finale contre Lyon, et peut rêver de transformer une saison marquée par la perte du titre au profit de Liverpool en un premier triomphe continental.