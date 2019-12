Manchester City se déplaçait à Zagreb hier soir pour le dernier match de poules de la Ligue des Champions. L’occasion pour Pep Guardiola d’admirer de visu le talent du défenseur espagnol, Dani Olmo. «J’ai dit après notre match à domicile, c’était une surprise incroyable. Il vient de l’académie du Barça – ce n’est pas facile, il est l’un des meilleurs joueurs des Espoirs espagnols, et il jouera un jour dans l’un des grands clubs d’Europe», a déclaré le coach des citizens. Dani Olmo s’est notamment révélé lors du dernier championnat d’Europe Espoirs. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens et anglais l’été dernier, il a choisi de rester fidèle à Zagreb qui l’avait accueilli alors qu’il n’intéressait personne dans son pays. Désormais installé, le défenseur espagnol est courtisé par les plus grands clubs ibériques et bien entendu par Manchester City. « Je suis tellement content pour lui, il va si bien. L’avenir est entre ses mains», a ajouté Guardiola.