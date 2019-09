Arrivé sur le banc de Manchester City en 2016, Pep Guardiola voit son contrat prendre fin en juin 2021. Et pour lui succéder, le technicien espagnol verrait bien son actuel adjoint, Mikel Arteta, prendre sa suite. «J’en suis sûr oui. Il est déjà un entraîneur incroyable et il va avoir beaucoup de succès dans le futur. Il est un jeune entraîneur, mais il a déjà de l’expérience dans la gestion de grands joueurs et de grandes équipes. Cela va arriver tôt ou tard», confie l’ancien entraîneur du Barça au Daily Mail.